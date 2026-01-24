لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة

كرمت إحدى الشركات منى عبدالرازق، عاملة النظافة بمنطقة الأهرامات، بمبلغ مالي قدرة 10آلاف جنيه، بالإضافة إلى رحلة عمرة، تحفيزاً لدورها وعملها بـ آخلاق والتزام وإنسانية.

وآثارت مني الساعات الأخيرة، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، لظهورها بمستوىً عالى من الاحترافية والاحترام في تعاملها مع السائحين، متجاوزةً حدود مهامها اليومية، لتقدم صورة مشرفة عن العامل المصري.



وقد حظي هذا التصرف الإيجابي بإشادة الزائرين، مما يعكس الأثر الحقيقي الذي يتركه العاملون في الصفوف الأمامية على تجربة الزائرين وصورة المواقع الحيوية.

ووصف عمرو جزارين رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخدمات بمنطقة الأهرامات “منى” في تصريحات سابقة بأنها نموذج للطيبة المصرية الأصيلة، مشيراً إلى أنها شعرت في البداية بالخوف ظناً منها أن الاستدعاء قد يؤدي إلى فصلها، قبل أن تفاجأ بحفاوة الاستقبال والتكريم.

وأضاف: "الست دي بقت نجمة من حيث لا تدري، فكل شخص يعمل بأمانة هو نجم في مكانه مهما كان حجم وظيفته".

​وأشار رئيس الشركة، إلى أن منى تعمل من خلال الشركة طوال مدة عام ونصف بعد تلقي التدريب المناسب للعمل في هذه الظروف، حيث تقوم بتنفيذ مهام النظافة والصيانة في منطقة الأهرامات ومبنى الزوار المستحدث بها والذي تم تصميمه بمعايير عالمية تليق بالمنطقة الأثرية، مؤكدا أن الفيديو في مبنى زوار الأهرامات وليس داخل المتحف المصري الكبير.

​وأكد أن هذه السياسة متبعة دائماً لتحفيز العاملين وخلق روح التنافس الشريف بينهم، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في أهم منطقة أثرية في العالم.

