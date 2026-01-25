المصرية لنقل الكهرباء تستعد لصيف 2026

وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، بحضور المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية، عقدا جديدا يتضمن العقد توريد ٢٦ كم كابلات أرضية جهد ٢٠/١٢ ك.ف من النوع XLPE قطاع ٥٠٠ x ١ مم٢ نحاس التابع لمنطقة مصر الوسطى ومصر العليا ومنطقة كهرباء القناة بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين الاعتمادية التشغيلية.

ويهدف المشروع إلى تأمين خطة صيف 2026 وضمان استمرارية التغذية الكهربائية واستقرارها خاصة في أوقات ذروة الأحمال ومدة التنفيذ ٤ شهور من تاريخ أستلام أمر التوريد.

وتؤكد الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوجيهات الوزير الدكتور محمود عصمت التزامها الكامل بتنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها واستقرارها بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية وتأمين الاحتياجات المتزايدة وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على التوجيهات والمتابعة المستمرة من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.