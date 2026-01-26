محافظ أسوان يتابع إجراءات السيطرة على حريق إندلع بعوامة.. صور

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على حريق إندلع داخل إحدى العوامات التابعة لأحد المطاعم المطلة على كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وذلك فور تلقي الإخطار بالواقعة حيث تحركت الأجهزة المعنية على الفور للتعامل مع الحريق واحتواء الموقف.

وكلف المحافظ بالدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، والتى توجهت على الفور بإجمالى 4 سيارات، وإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، مع سرعة تنفيذ أعمال الإخماد، إلى جانب أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الحريق مرة أخرى، وأسفرت الجهود المكثفة لرجال الحماية المدنية عن السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على الحريق

ووجه الدكتور إسماعيل كمال الجهات المختصة بسرعة إجراء المعاينة الميدانية لموقع الحريق للوقوف على أسبابه وتحديد ملابساته ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد المحافظ على أهمية المراجعة الكاملة من الجهات المختصة لشروط السلامة والصحة المهنية لكافة الفنادق الثابتة والعائمة والمطاعم وكافة الأنشطة حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بما يصب فى صالح أبنائنا الطلاب على الوجه الأكمل .