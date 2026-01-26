قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
عبد الغفار: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب
على هامش منتدى العقار 2026.. وزير الإسكان يعقد لقاء مع نظيره السعودي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

القبض على شخص يدير أستوديو تصوير تليفزيوني بالجيزة

أستوديو
أستوديو
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، لتصوير فيديوهات لبرامج حوارية وإعلانات مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو  المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وفى حضوره تم العثور على "3 مواقع تصوير" وبداخلهم (الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية أستوديو تصوير تلفزيونى تصوير

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

