القبض على شخص يدير أستوديو تصوير تليفزيوني بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، لتصوير فيديوهات لبرامج حوارية وإعلانات مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وفى حضوره تم العثور على "3 مواقع تصوير" وبداخلهم (الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

