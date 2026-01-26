قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إحالة شاب إلى جنايات الجيزة في ابتزاز فتاتين بمقاطع خادشة

مصطفي رجب

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية إحالة شاب إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بابتزاز فتاتين وتهديدهما بنشر مقاطع مصورة مخدشة بالشرف مقابل مبالغ مالية، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

تفاصيل القضية 
 

وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 14292 لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 6444 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، إلى ثبوت اتهام «أحمد.س» ، 21 عامًا، بدون عمل، ومقيم بدائرة العمرانية.


 

وكشفت التحقيقات أن المتهم، خلال شهر سبتمبر 2025، وبدائرة قسم شرطة الطالبية، هدد المجني عليهما كتابةً، بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، تمثلت في مقاطع فيديو عارية تخص المجني عليها الأولى، وكان تهديده مقترنًا بطلب تحويل مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك المقاطع.


 

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعمد إزعاج المجني عليهما بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، مستخدمًا حسابًا خاصًا على الشبكة المعلوماتية لارتكاب الوقائع محل الاتهام، بما يشكل اعتداءً على القيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة دون رضا المجني عليها.


 

وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالمواد 166 مكرر و327/1 من قانون العقوبات، والمواد 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة 2/76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2002، إلى جانب المادة 116 مكرر من قانون الطفل.


 

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة المحاكمة، وإعلانه بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية، وندب محامٍ للدفاع عنه.

النيابة العامة إحالة شاب إلى محكمة جنايات ابتزاز فتاتين وتهديدهما بنشر مقاطع مصورة مخدشة بالشرف ابتزاز

