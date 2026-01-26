قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
وفاة شخص داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بملوي جنوب المنيا
الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفاصيل المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. إعادة الإعمار تنطلق في فبراير

احمد موسى
كشف العميد محمود محي الدين، الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، تفاصيل المرحلة الثانية المرتقبة من اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، وتدفق المساعدات الفلسطينية، وما ستتضمنه من إجراءات أمنية وتنفيذية.

وقال العميد محمود محي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المرحلة الثانية تشمل خطوات عملية على الأرض، بما في ذلك فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، دخول المساعدات، ونزع سلاح حركة حماس.

وأضاف: 'الخطوات التي تقوم بها مصر على الأرض تُنفذ بحكمة ودون ضجيج، رغم التحديات والتهم الموجهة، وإرادة مصر الحقيقية في مساعدة الشعب الفلسطيني تتجلى اليوم على أرض الواقع'.

وأوضح محي الدين، أن الجانب المصري نسق مع الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي لضمان التنفيذ الفعلي للأطقم والمراحل التنفيذية التالية.

وأكد الباحث أن عناصر الاتحاد الأوروبي جاهزة للتنفيذ منذ الصباح ومتواجدة على الأرض، وأن القرار السياسي للبدء بفتح المعبر سيكون مرتبطًا بالموافقة الإسرائيلية والتنسيق الأمريكي، مشيرًا إلى أن الإجراءات المصرية المتعلقة بسيادة منفذ رفح لم تُنتقص وستُمارس بالكامل في الدخول والخروج من وإلى فلسطين.

وتابع محي الدين: 'الدخول من مصر إلى فلسطين سيتم بصورة طبيعية دون المرور بقنوات إسرائيلية، أمام الخارجين من الجانب الفلسطيني سيكون أمامهم ممرين الأول من خلال إشراف الجانب الأوروبي على التفتيش والرقابة، والجانب الآخر من الجانب الإسرائيلي متعلق بالبيانات حالة اعتراضه على بيانات معينة.

وأشار إلى أن الخطوات الأمنية تشمل ممرات آمنة مزودة بأجهزة كشف متطورة، وأن عملية دخول المساعدات وإعادة الإعمار ستبدأ خلال شهر فبراير المقبل، حيث سيتم استخدام معبر رفح وبعض الممرات الدقيقة للخدمات الطبية والأدوية، بينما يتركز العمل الأكبر على معبر كرم أبو سالم، الذي يضم غرفة العمليات المركزية للجهات الثلاثة: الجانب الإسرائيلي، الأمريكي، والأوروبي.

وأضاف محي الدين: 'مصر ستنسق مع المنظمات الدولية لضمان دخول المساعدات دون تواجد أي جهة أجنبية على الأرض المصرية، كما سيتم إشراك شركات مصرية في عملية إعادة الإعمار وإزالة مخلفات الحرب، نظرًا للخبرة المتميزة للجانب المصري في هذا المجال'.

العميد محمود محي الدين إعادة الإعمار المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

النصر السعودي

النصر يهزم التعاون بهدف عكسي ويواصل مطاردة الهلال في دوري روشن

الزمالك والأهلي

الأهلي يحسم قمة الجولة الحادية عشرة من دوري السلة أمام الزمالك

إيريك شيل

عرض تونسي مغرٍ لإيريك شيل والبقاء مع نيجيريا يحسم قراره

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

عربيات مستعملة
عربيات مستعملة
عربيات مستعملة

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

