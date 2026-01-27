بعد تدشينها رسميًا.. صناع الخير تنفذ العديد من الأنشطة ضمن مبادرة «تمكين» بمحافظة الأقصر

نجحت مؤسسة صُناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تقديم الكثير من الخدمات لأهالي محافظة الأقصر ضمن أنشطة مبادرة «تمكين» التي يُجرى تنفيذها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تُعد واحدة من أهم المبادرات التنموية، ويتم تنفيذها بموجب بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والعمل وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى بنك مصر الراعي الاستراتيجي للمبادرة.

وشملت خدمات المبادرة 10 قرى بمركزي إسنا والقرنة بمحافظة الأقصر، وهي «الدير – الحلة - أصفون - الفارسية – العضايمة - القرنة الجديدة - الطارف - البعيرات - الأقالتة - حاجر الضبعية»، حيث تم الكشف على 11463، وتم تسليم 2347 نظارة طبية مجاناً على الحالات المستحقة، بالإضافة إلى صرف أدوية لـ 4346.

كما تم تدريب 500 سيدة على الحرف اليدوية والتراثية، و200 شاب على مهن السباكة والكهرباء، بالإضافة إلى حضور ما يقارب من 5000 آلاف مواطن دورات ريادة الأعمال والشمول المال والتحول الرقمي.

يُذكر أنه تم تدشين مبادرة «تمكين» رسمياً في منتصف شهر يناير الجاري في محافظة الأقصر، والتي تُعد استكمالا لدور مؤسسة صُناع الخير في بناء الإنسان وتعزيز مفهوم العمل والإنتاج، من خلال مشروعات تنموية تستهدف رفع جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجا، اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

وتستهدف مبادرة «تمكين» تنفيذ مجموعة من الأنشطة المهمة، كندوات خاصة بالشمول المالي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، والتدريب على الحرف التراثية واليدوية كالتطريز والديكوباج والكروشيه والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى تعليم الشباب حرف مهنية مثل السباكة والكهرباء، بجانب تنظيم قوافل طبية.