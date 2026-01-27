التجارة الصينية: نسعى لخلق محركات نمو جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع بريطانيا

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم /الثلاثاء/ إن بكين تعتزم توقيع اتفاقيات للتعاون في مجالي التجارة والاستثمار مع بريطانيا خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المرتقبة للصين،في الفترة من 28 إلى 31 يناير، تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن هذه الوثائق ستسهم في خلق محركات نمو جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

وذكر البيان أن "الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون في مجالي الاقتصاد والتجارة مع بريطانيا، وتعمل بنشاط مع الجانب البريطاني للتحضير لنتائج التعاون الاقتصادي والتجاري خلال الزيارة، وكذلك لاجتماع رواد الأعمال الصينيين والبريطانيين".

وأضافت أن الشركات الصينية والبريطانية أبدت اهتماما كبيرا بالمشاركة في الاجتماع، حيث سجلت أكثر من 100 شركة حضورها.