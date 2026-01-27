تداول 3400 طن بضائع و252 شاحنة في ميناء نويبع

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء، شهد تداول 3400 طن بضائع و230 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (الحسين، سينا).

وذكرت الهيئة - فى بيان اليوم /الثلاثاء/- أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وتم تداول 15 ألف طن بضائع، و798 شاحنة و319 سيارة.

وأفاد البيان أن حركة الواردات وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و504 شاحنة و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع و 294 شاحنة و249 سيارة، بينما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 970 راكباً بموانئيها.