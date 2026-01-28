توزيع معدات السلامة على سائقي التوصيل ضمن مبادرة سلامتك تهمنا

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة «طلبات مصر»، تدشين مراسم توزيع معدات الوقاية والسلامة المهنية على سائقي توصيل الطلبات، وذلك ضمن حملة «سلامتك تهمنا» الهادفة إلى تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية والحد من مخاطر العمل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل والقطاع الخاص، لترسيخ الجهود المشتركة الرامية إلى خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة لسائقي التوصيل، باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل اليومية.

وشهدت الفعالية مشاركة رسمية رفيعة المستوى من جانب وزارة العمل، حيث حضر المستشار خالد عبد الله، المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية، والمهندس محمود أبو بيه، مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، تأكيدًا على حرص الوزارة على دعم المبادرات الجادة التي تستهدف رفع الوعي الوقائي، وضمان التزام العاملين باستخدام مهمات السلامة أثناء أداء مهامهم. وأوضحت وزارة العمل أنه تم حتى الآن توزيع نحو 3000 خوذة حماية على سائقي التوصيل، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام باستخدامها، في إطار استراتيجية الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتقليل معدلات الحوادث والإصابات المهنية.

ومن جانبه، نقل المستشار خالد عبد الله تحيات معالي وزير العمل محمد جبران إلى عمال التوصيل، متمنيًا لهم دوام السلامة، مؤكدًا أن الحملة لا تقتصر على توزيع معدات الوقاية فقط، بل تمثل إطارًا متكاملًا يشمل إلزام الشركات العاملة في القطاع بتطبيق «كود السلامة المهنية» المعتمد من الوزارة، وتفعيل آليات التأمين ضد الحوادث، وضمان التعويضات العادلة، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع إدارات المرور...وأكدت وزارة العمل أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، وتسهم في تحقيق الأمان الوظيفي والاجتماعي لآلاف الشباب العاملين في قطاع التوصيل، مع التوسع في تعميم التجربة على باقي الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية…

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركائها، والتي تشمل برامج تدريبية على القيادة الآمنة، والإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية الدورية، بما يضمن استدامة بيئة عمل آمنة ومحفزة، ويحافظ على سلامة العاملين في هذا القطاع الحيوي.