قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توزيع معدات السلامة على سائقي التوصيل ضمن مبادرة سلامتك تهمنا

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة «طلبات مصر»، تدشين مراسم توزيع معدات الوقاية والسلامة المهنية على سائقي توصيل الطلبات، وذلك ضمن حملة «سلامتك تهمنا» الهادفة إلى تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية والحد من مخاطر العمل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل والقطاع الخاص، لترسيخ الجهود المشتركة الرامية إلى خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة لسائقي التوصيل، باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل اليومية.

وشهدت الفعالية مشاركة رسمية رفيعة المستوى من جانب وزارة العمل، حيث حضر المستشار خالد عبد الله، المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية، والمهندس محمود أبو بيه، مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، تأكيدًا على حرص الوزارة على دعم المبادرات الجادة التي تستهدف رفع الوعي الوقائي، وضمان التزام العاملين باستخدام مهمات السلامة أثناء أداء مهامهم. وأوضحت وزارة العمل أنه تم حتى الآن توزيع نحو 3000 خوذة حماية على سائقي التوصيل، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام باستخدامها، في إطار استراتيجية الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتقليل معدلات الحوادث والإصابات المهنية.

ومن جانبه، نقل المستشار خالد عبد الله تحيات معالي وزير العمل محمد جبران إلى عمال التوصيل، متمنيًا لهم دوام السلامة، مؤكدًا أن الحملة لا تقتصر على توزيع معدات الوقاية فقط، بل تمثل إطارًا متكاملًا يشمل إلزام الشركات العاملة في القطاع بتطبيق «كود السلامة المهنية» المعتمد من الوزارة، وتفعيل آليات التأمين ضد الحوادث، وضمان التعويضات العادلة، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع إدارات المرور...وأكدت وزارة العمل أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، وتسهم في تحقيق الأمان الوظيفي والاجتماعي لآلاف الشباب العاملين في قطاع التوصيل، مع التوسع في تعميم التجربة على باقي الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية…

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركائها، والتي تشمل برامج تدريبية على القيادة الآمنة، والإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية الدورية، بما يضمن استدامة بيئة عمل آمنة ومحفزة، ويحافظ على سلامة العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وزارة العمل طلبات سائقي التوصيل سلامتك تهمنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

ترشيحاتنا

المجلس القومي للطفولة والأمومة

القومي للطفولة والأمومة يدعو لتعزيز الرقابة على المحتوى المقدم للأطفال

المجلس القومي للطفولة والأمومة

الطفولة والأمومة: حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أولوية وطنية

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
جيش أوروبي
جيش أوروبي

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد