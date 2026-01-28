الجامعة العربية تشارك في الاجتماع الثامن للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

شارك السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المُساعد رئيس (قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة)، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الثامن للتحالف العالمي لتنفيذ حلّ الدولتين الذي تستضيفه وزارة الخارجية والتجارة بأيرلندا في العاصمة “دبلن”. وذلك بحضور وفود من مختلف دول العالم، في إطار الحراك والزخم الدولي المُتواصل لتعزيز أُفُق تحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول الاجتماع تبادُل المُناقشات والأفكار، بين مُمثلي الدول والمُنظمات المُشارِكة في اجتماعات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والجهود الهادفة للمُضيّ قدُماً باتجاه تنفيذ إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين وخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للسلام.

وعبّر السفير د. فائد مصطفى عن تقدير جامعة الدول العربية لمواقف ايرلندا الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدا ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للضغط من أجل تسريع وتيرة إدخال المُساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما يُلبّي احتياجات جميع أهالي القطاع، والبدء الفوري في تنفيذ برامج التعافي المُبكّر وإعادة الإعمار.

وكذلك الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لوقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وخروقاتها واعتداءاتها المُتكررة، وصولاً إلى تمكينه من ممارسه حقه في تقرير المصير عبر إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً لا بديل عنه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.