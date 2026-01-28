نادي سيليا يستضيف بطولة ودية للإسكواش بمشاركة 24 لاعبا

تنطلق غدًا بطولة سيليا الودية للإسكواش في نادي سيليا، خلال الفترة من 29 يناير وحتى 14 فبراير، بمشاركة 24 لاعبًا من الفئات العمرية تحت 15 و17 و19 سنة، وذلك في إطار دعم المواهب الناشئة وتنشيط المنافسات الرياضية بنادي سيليا.

ويشارك في البطولة لاعبون من أكاديمية T.M Sports من فروع ماي فير، مدينتي، الرحاب، بلاتينيوم، وهوليليدو. وتُقام التصفيات التمهيدية على مدار أيام 29 و30 و31 يناير، فيما تُقام الأدوار النهائية أيام 12 و13 و14 فبراير.

يشار الى أن نادي سيليا - أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى- يضم عددًا كبيرًا من الملاعب المخصصة لمختلف الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، بالإضافة إلى مجمع حمامات سباحة متكامل يشمل (مغطى – نصف أوليمبي – ترفيهي)، إلى جانب ملاعب تنس وإسكواش، ومبنى اجتماعي، وجيم مجهز، وعدد من الصالات الرياضية المتنوعة.