بعد تعرضها لأزمة صحية.. شقيقة أحمد حلمي تطلب الدعاء لوالدتها| تفاصيل

كشف الدكتورة سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، عن تعرض والدتها لوعكة صحية.

وقالت سالي حلمي: “مدينة لآخر أنفاسي لأمي.. أدعو الله أن يشفيها شفاءً لا يغادر سقما، بحق ما أوصاني بها أحبها وأشهد الله على حبها وأدعوك ربي أن لا أموت إلا على برها، كنت أعرف جيدا فضل الأم وأن الله أوصى بها.. لكنني أظن أنني لم أكن أعرف حق المعرفة حتى الآن لما أوصى الله بها وبكل أم.. فضلك يا أمي لا ولم ولن يكمن في الـ 9 أشهر حمل وألم وتربية وجهد وتعب وسهر ومعاناة”.

وتابعت شقيقة أحمد حلمي: “فضلك يا أمي في أنفاسك التي تشبع أذني وتطمئنني أنك موجودة حتى وأنفاسك يملؤها الكبر فهي أنفاس دافئة تريح قلبي، فضلك يا أمي بدفء كلماتك التي أسمعها حتى إن تلعثمت مع كبر عمرك، فضلك يا أمي، كونك أمي وفي حياتي تجعلين أيامي فيها بركة لا أتمكن من وصفها بكلمات في سطوري مهما اجتهدت، أدعوك ربي أن لا تحرمني منها وارزقني برها طوال حياتها وحياتي”.