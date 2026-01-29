قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
بوتين: نؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل
تحرك الفوج الثاني من القافلة الإنسانية رقم 127 عبر معبر رفح لدعم غزة
عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد تعرضها لأزمة صحية.. شقيقة أحمد حلمي تطلب الدعاء لوالدتها| تفاصيل

كشف الدكتورة سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، عن تعرض والدتها لوعكة صحية. 

وقالت سالي حلمي: “مدينة لآخر أنفاسي لأمي.. أدعو الله أن يشفيها شفاءً لا يغادر سقما، بحق ما أوصاني بها أحبها وأشهد الله على حبها وأدعوك ربي أن لا أموت إلا على برها، كنت أعرف جيدا فضل الأم وأن الله أوصى بها.. لكنني أظن أنني لم أكن أعرف حق المعرفة حتى الآن لما أوصى الله بها وبكل أم.. فضلك يا أمي لا ولم ولن يكمن في الـ 9 أشهر حمل وألم وتربية وجهد وتعب وسهر ومعاناة”.

وتابعت شقيقة أحمد حلمي: “فضلك يا أمي في أنفاسك التي تشبع أذني وتطمئنني أنك موجودة حتى وأنفاسك يملؤها الكبر فهي أنفاس دافئة تريح قلبي، فضلك يا أمي بدفء كلماتك التي أسمعها حتى إن تلعثمت مع كبر عمرك، فضلك يا أمي،  كونك أمي وفي حياتي تجعلين أيامي فيها بركة لا أتمكن من وصفها بكلمات في سطوري مهما اجتهدت، أدعوك ربي أن لا تحرمني منها وارزقني برها طوال حياتها وحياتي”.

