الحريشي : أي نشاط لتصدير دم الكلاب الضالة يجب تقنينه

حذر اللواء مدحت الحريشي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع تدريب كلاب الأمن والحراسة، من خطورة ظاهرة الكلاب الضالة في الشوارع وتأثيرها على المجتمع.

وقال الحريشي، خلال لقاء له لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، أن هذه الكلاب لا تخضع لأي رقابة رسمية، مشيرًا إلى غياب المعلومات حول التحاليل الطبية والتغذية وعدد مرات سحب الدم ومدى مطابقتها للمعايير العالمية.

وتابع وزير الداخلية الأسبق لقطاع تدريب كلاب الأمن والحراسة، أن أي نشاط لتصدير دم الكلاب يجب أن يكون مقننًا، مع تحديد الجهات المسؤولة عن إصدار التصاريح ومصدر الأموال، مؤكدا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم تصدير 3000 كيس دم بأسعار تصل إلى 500 دولار للكيس أي ما يعادل مليون ونصف المليون دولار، متسائلًا عن مصير هذه الأموال.