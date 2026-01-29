الجعفري : حل أزمة الكلاب الضالة يتطلب استراتيجية تتجاوز التوجهات الفردية

أكد الدكتور مصطفى الجعفري، أستاذ مساعد الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن بعض جمعيات حقوق الحيوان تظهر اهتمامًا بالرفق بالحيوان بينما تستفيد تجاريًا منذ سنوات، مؤكدًا وجود ازدواجية في المعايير.

وقال الجعفري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن حالات عقر الكلاب ارتفعت لتصل إلى 400 ألف حالة سنويًا، وأن الاستراتيجية الحالية لمواجهة الكلاب الضالة فاشلة وتحتاج إلى إعادة هيكلة جذريّة.

وتابع أستاذ مساعد الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية تنظم ملكية الكلاب الشرسة، بما يشمل الكمامة والتطعيمات والترخيص والمسؤولية القانونية عن أي حادث، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة في تعيين 5000 طبيب بيطري لمواجهة الأزمة.

وأشار إلى أن الحل يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تتجاوز التوجهات الفردية والجمعياتية، لضمان حماية المواطنين والحيوانات على حد سواء.