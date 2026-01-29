لحماية المواطنين.. تنظيم حملات لتطعيم الكلاب الضالة في أسوان | صور

قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان بتنفيذ حملة ميدانية للتطعيم ضد مرض السعار وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف جهود اللجان المختصة بمديرية الطب البيطري للتعامل الآمن والحضارى مع ظاهرة الكلاب الضالة، وخاصة بالمناطق السكنية المختلفة ، ومن بينها منطقتى كيما وعزبة الفرن ومجمع العروبة .

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأسوان أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم تطعيم العديد من الكلاب المتواجدين بالشوارع بلقاح السعار ، وذلك ضمن خطة المحافظة للحد من المخاطر الصحية وحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم .

حملات تطعيم

وأشار جمعة مكى إلى أن الحملة نفذت بمشاركة الدكتورة أسماء سلامة ، والكاتشر أسامة مهيب من العاملين بالمديرية ، وأن أعمال التطعيم تمت وفق الضوابط البيطرية المعتمدة وبما يحقق السلامة العامة دون الإضرار بالحيوانات .

وأكد الدكتور جمعه مكى بأن مديرية الطب البيطرى مستمرة فى تنفيذ الحملات المماثلة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين .