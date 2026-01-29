قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
محافظات

وحدة تكافؤ الفرص بأسوان تستكمل تنظيم الندوات التوعوية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بأسوان تنظيم سلسلة اللقاءات المجتمعية الهادفة لتمكين المرأة وذوى الهمم بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وأوضحت سهير مكى مدير الوحدة بأنه فى ظل تعليمات محافظ أسوان المستمرة بتنوع الأنشطة والفعاليات ووصولها لأكبر شريحة من أبناء المجتمع الأسوانى ، وخاصة فى القرى والنجوع المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ويأتى ذلك بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية ووسط مشاركة متميزة للقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية ، ومسئولى الجهات المختصة ، فتم تنظيم لقاءات مجتمعية تحت عنوان " نساء يصنعن التنمية .. تجار بنجاح محلية ملهمة " ، وكذا إستكمال مبادرة " هى قادرة " لإبراز النماذج النسائية الناجحة محلياً وتسليط الضوء على الدور الحيوى للمرأة والعمل على تمكينها لدعم جهود التنمية المستدامة بالمجتمع ، علاوة على تنفيذ الندوات التوعوية لنبذ العنف فى المجتمع ، والصحة الإنجابية ، وتسليط الضوء على الدور الحيوى للمرأة وذوى الهمم فى دعم جهود التنمية المستدامة بالمجتمع .

تكافؤ الفرص

وأشارت بأن الندوة تناولت أيضاً التعريف بأهمية التمكين النفسى والإجتماعى للمرأة ، ودوره فى بناء شخصية قوية ومتوازنة قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الإيجابية فى مسيرة التنمية .

كما تم تنظيم ندوة توعوية مماثلة بعنوان " العمل التطوعى كأدة للتمكين المجتمعى للشباب والمرأة " ، وأيضاً ندوة عن " الزواج المبكر " وذلك فى إطار دعم جهود التمكين المجتمعى وتعزيز ثقافة العمل التطوعى بين الشباب والمرأة بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع فاعل ومشارك ، والتعريف بخطورة الزواج المبكر وآثاره السلبية الصحية والنفسية والإجتماعية، مع التأكيد على أهمية رفع الوعى المجتمعى ، ودور الأسرة والمؤسسات الدينية والتنفيذية فى حماية النشء وبناء مجتمع صحي ومستقر .

وتم كذلك تنظيم ندوة بعنوان " الوعى المجتمعى أساس تنمية المجتمع " داخل العديد من القرى ضمن جهود دعم مسارات التنمية المستدامة وبناء الإنسان ، ونشر المفاهيم الإيجابية التى تسهم فى الإرتقاء بالمجتمع .

