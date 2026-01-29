التنسيق بين محافظة أسوان ومنطقة الوعظ لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد منطقة وعظ أسوان برئاسة فضيلة الشيخ محمد على حفنى مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوى ، وذلك فى إطار دعم أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسات الدينية بما يسهم فى خدمة أبناء المجتمع الأسوانى.

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الوطنى المحورى الذى يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب فى ترسيخ قيم الوسطية والإعتدال ، ونشر الوعى الدينى الصحيح داخل المجتمع .

منطقة الوعظ

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المحافظة ومنطقة وعظ أسوان من أجل تكثيف القوافل الدعوية والتوعوية بمختلف المراكز والمدن ، وخاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر إحتياجاً بما يحقق التواصل المباشر مع المواطنين ، ويساهم فى تعزيز الإستقرار المجتمعى وبناء الإنسان ، تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

ومن جانبه أعرب فضيلة الشيخ محمد على حفنى عن تقديره لدعم محافظ أسوان المتواصل لدور الأزهر الشريف الدعوى والمجتمعى .

وأكد على أن منطقة وعظ أسوان حريصة على تنفيذ برامج دعوية وتثقيفية هادفة بالتعاون مع المحافظة بما يخدم القضايا المجتمعية ، ويعزز قيم الولاء والإنتماء بين المواطنين .