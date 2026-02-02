حفل تكريم أبناء العاملين بجامعة العاصمة.. الأربعاء المقبل

تنظم اللجنة النقابية للعاملين بجامعة العاصمة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، حفلًا لتكريم أبناء العاملين المتفوقين، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني.

يشهد الحفل حضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، احتفاءً بالإنجازات التي حققها أبناء العاملين في مختلف المراحل التعليمية. وقد جاء هذا التكريم تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة التفوق والنجاح.

أهمية دعم أبناء العاملين

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أهمية دعم أبناء العاملين باعتبارهم جزءًا أصيلًا من أسرة الجامعة، مشيرًا إلى أن جامعة العاصمة لا تقتصر رسالتها على التعليم والبحث العلمي فقط، بل تمتد لتشمل الاهتمام بالجانب الاجتماعي والإنساني لكل أفراد المجتمع الجامعي.

إن تكريم أبناء العاملين المتفوقين هو رسالة واضحة بأن الجامعة تضع الإنسان في قلب اهتمامها، وتؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في العقول والطاقات الشابة.

وأشار أن أبناؤنا المتفوقون هم مستقبل هذا الوطن، وهم امتداد طبيعي لجهود أولياء أمورهم الذين يعملون بإخلاص داخل الجامعة.

ويتم عقد الاحتفال تحت إشراف اللجنة النقابية للعاملين برئاسة مستشار اللجنة الأستاذ محمود عرفة، الأستاذ صلاح بهنسي رئيس اللجنة، الاستاذ عماد الدين سعيد أمين الصندوق.