عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار مع كوريا الجنوبية
مصر تسعى لتعزيز مسارات التنمية ورفع كفاءة الاستثمار العام مع الأمم المتحدة
تحقيقات وملفات

من الإعلام إلى الإرهاب| رأس الأفعى يفضح خطط الإخوان ويكشف دور يحيى موسى والتنظيم الدولي في نشر الفوضى

مسلسل «رأس الأفعى»
مسلسل «رأس الأفعى»
أحمد العيسوي

كشفت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» عن جانب خطير من كواليس عمل جماعة الإخوان والتنظيمات المرتبطة بها، مسلطة الضوء على العلاقة بين القيادات التاريخية للجماعة وأذرعها الإعلامية والتنظيمية، وصولًا إلى العناصر المتطرفة التي تورطت في التخطيط لعمليات إرهابية. 

الحلقة قدمت قراءة درامية لأفكار التنظيم وأساليبه، بدءًا من توظيف الإعلام لنشر أفكاره، مرورًا بمحاولات إعادة إحياء الفكر المتشدد، وصولًا إلى التخطيط لعمليات عنف تستهدف نشر الفوضى داخل البلاد، مع إبراز دور بعض الشخصيات المرتبطة بالتنظيم الدولي، ومن بينهم الإرهابي يحيى موسى.

وبدأت الحلقة بمشهد “فلاش باك” يعود إلى سنوات سابقة، جمع بين القياديين في جماعة الإخوان، محمود عزت ومصطفى مشهور، حيث دار بينهما حوار يكشف جانبًا من استراتيجية الجماعة في تلك الفترة.

وخلال الحوار، شدد مصطفى مشهور على أهمية الإعلام داخل الجماعة، مؤكدًا ضرورة التركيز على المجلات والمنشورات التابعة لها باعتبارها وسيلة أساسية لنشر الأفكار وبناء قاعدة من المؤيدين والمتعاطفين.

كما دعا إلى إعادة إحياء فكر سيد قطب، الذي اعتبرته الجماعة أحد أبرز رموزها الفكرية، مشيرًا إلى ضرورة أن تتضمن المجلات مقالات وموضوعات تروج لهذا الفكر وتعيد تقديمه للأجيال الجديدة داخل التنظيم.

الإعلام.. سلاح الجماعة الناعم

وأظهرت الأحداث كيف اعتمدت الجماعة على أدوات إعلامية مختلفة، خاصة المجلات والمنشورات، من أجل نشر خطابها داخل المجتمع.

ووفق ما جاء في الحلقة، كان من بين أهم ما تسعى تلك المجلات إلى ترسيخه هو ما يسمى بـ«خطاب المظلومية»، من خلال نشر روايات موسعة حول ما تقول الجماعة إنه تعرض بعض أعضائها للتعذيب أثناء فترات السجن.

وتهدف هذه الروايات، بحسب ما عُرض في الأحداث، إلى ترسيخ صورة الجماعة كطرف مضطهد، في محاولة لكسب التعاطف الشعبي وحشد المزيد من الأنصار حولها، فضلًا عن تعزيز الانتماء داخل صفوف التنظيم.

التخطيط للعنف من الخارج

ومع الانتقال إلى الزمن الحالي في سياق الأحداث، تكشف الحلقة جانبًا آخر أكثر خطورة يتعلق بالتحركات التنظيمية لبعض العناصر المرتبطة بالجماعة خارج البلاد. حيث يظهر الإرهابي يحيى موسى وهو يعقد اجتماعًا مع عدد من عناصر الإخوان في الخارج، لبحث تنفيذ عمليات إرهابية كبرى داخل البلاد، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وخلال الاجتماع، يناقش موسى مع الحاضرين عددًا من المخططات والعمليات المحتملة، في تصعيد واضح للأحداث الدرامية التي تعكس طبيعة التحركات السرية لتلك الجماعات.

دعوات للفوضى والانفلات الأمني

وفي تطور آخر للأحداث، يظهر محمود عزت وهو يتحدث عن ضرورة الدفع نحو حالة من الانفلات الأمني في البلاد عبر ما وصفه بالحراك المسلح.

كما شدد على أن المواجهة يجب أن تكون في مختلف المحافظات، مع دعم عناصر الجماعة بالسلاح، في محاولة لتوسيع دائرة العنف وخلق حالة من الاضطراب العام.

إستراتيجية كسب التعاطف

وتكشف الحلقة أيضًا عن جانب من الاستراتيجية الإعلامية للجماعة، التي سعت إلى تقديم نفسها باعتبارها «جماعة ربانية» تسير وفق منهج ديني.

ومن خلال هذا الخطاب، حاولت الجماعة تصوير نفسها كضحية لصراع سياسي مع السلطة، وهو ما اعتبرته وسيلة فعالة للحشد وكسب التعاطف داخل المجتمع، خاصة بين الشباب.

وتقدم الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» صورة درامية تكشف الكثير من الجوانب المتعلقة بطريقة تفكير الجماعات المتطرفة، بدءًا من توظيف الإعلام في نشر الأفكار وبناء خطاب المظلومية، مرورًا بالخلافات الداخلية بين قياداتها، وصولًا إلى التخطيط لعمليات العنف ونشر الفوضى.

رأس الأفعى جماعة الإخوان الإعلام محمود عزت فلاش باك

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ارشيفيه

5 أشخاص.. ننشر أسماء المصابين فى حريق مزرعة دواجن بالدقهلية

تموين البحيرة

التحفظ على 21 طن مكرونة تموين لتجميعها بالمخالفة للقرارات في البحيرة

محافظ البحيرة

وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى إيتاي البارود.. ويوجه بتكريم طبيبين ورئيسة التمريض بوحدة الكلى

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

