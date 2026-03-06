من الإعلام إلى الإرهاب| رأس الأفعى يفضح خطط الإخوان ويكشف دور يحيى موسى والتنظيم الدولي في نشر الفوضى

كشفت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» عن جانب خطير من كواليس عمل جماعة الإخوان والتنظيمات المرتبطة بها، مسلطة الضوء على العلاقة بين القيادات التاريخية للجماعة وأذرعها الإعلامية والتنظيمية، وصولًا إلى العناصر المتطرفة التي تورطت في التخطيط لعمليات إرهابية.

الحلقة قدمت قراءة درامية لأفكار التنظيم وأساليبه، بدءًا من توظيف الإعلام لنشر أفكاره، مرورًا بمحاولات إعادة إحياء الفكر المتشدد، وصولًا إلى التخطيط لعمليات عنف تستهدف نشر الفوضى داخل البلاد، مع إبراز دور بعض الشخصيات المرتبطة بالتنظيم الدولي، ومن بينهم الإرهابي يحيى موسى.

وبدأت الحلقة بمشهد “فلاش باك” يعود إلى سنوات سابقة، جمع بين القياديين في جماعة الإخوان، محمود عزت ومصطفى مشهور، حيث دار بينهما حوار يكشف جانبًا من استراتيجية الجماعة في تلك الفترة.

وخلال الحوار، شدد مصطفى مشهور على أهمية الإعلام داخل الجماعة، مؤكدًا ضرورة التركيز على المجلات والمنشورات التابعة لها باعتبارها وسيلة أساسية لنشر الأفكار وبناء قاعدة من المؤيدين والمتعاطفين.

كما دعا إلى إعادة إحياء فكر سيد قطب، الذي اعتبرته الجماعة أحد أبرز رموزها الفكرية، مشيرًا إلى ضرورة أن تتضمن المجلات مقالات وموضوعات تروج لهذا الفكر وتعيد تقديمه للأجيال الجديدة داخل التنظيم.

الإعلام.. سلاح الجماعة الناعم

وأظهرت الأحداث كيف اعتمدت الجماعة على أدوات إعلامية مختلفة، خاصة المجلات والمنشورات، من أجل نشر خطابها داخل المجتمع.

ووفق ما جاء في الحلقة، كان من بين أهم ما تسعى تلك المجلات إلى ترسيخه هو ما يسمى بـ«خطاب المظلومية»، من خلال نشر روايات موسعة حول ما تقول الجماعة إنه تعرض بعض أعضائها للتعذيب أثناء فترات السجن.

وتهدف هذه الروايات، بحسب ما عُرض في الأحداث، إلى ترسيخ صورة الجماعة كطرف مضطهد، في محاولة لكسب التعاطف الشعبي وحشد المزيد من الأنصار حولها، فضلًا عن تعزيز الانتماء داخل صفوف التنظيم.

التخطيط للعنف من الخارج

ومع الانتقال إلى الزمن الحالي في سياق الأحداث، تكشف الحلقة جانبًا آخر أكثر خطورة يتعلق بالتحركات التنظيمية لبعض العناصر المرتبطة بالجماعة خارج البلاد. حيث يظهر الإرهابي يحيى موسى وهو يعقد اجتماعًا مع عدد من عناصر الإخوان في الخارج، لبحث تنفيذ عمليات إرهابية كبرى داخل البلاد، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وخلال الاجتماع، يناقش موسى مع الحاضرين عددًا من المخططات والعمليات المحتملة، في تصعيد واضح للأحداث الدرامية التي تعكس طبيعة التحركات السرية لتلك الجماعات.

دعوات للفوضى والانفلات الأمني

وفي تطور آخر للأحداث، يظهر محمود عزت وهو يتحدث عن ضرورة الدفع نحو حالة من الانفلات الأمني في البلاد عبر ما وصفه بالحراك المسلح.

كما شدد على أن المواجهة يجب أن تكون في مختلف المحافظات، مع دعم عناصر الجماعة بالسلاح، في محاولة لتوسيع دائرة العنف وخلق حالة من الاضطراب العام.

إستراتيجية كسب التعاطف

وتكشف الحلقة أيضًا عن جانب من الاستراتيجية الإعلامية للجماعة، التي سعت إلى تقديم نفسها باعتبارها «جماعة ربانية» تسير وفق منهج ديني.

ومن خلال هذا الخطاب، حاولت الجماعة تصوير نفسها كضحية لصراع سياسي مع السلطة، وهو ما اعتبرته وسيلة فعالة للحشد وكسب التعاطف داخل المجتمع، خاصة بين الشباب.

وتقدم الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» صورة درامية تكشف الكثير من الجوانب المتعلقة بطريقة تفكير الجماعات المتطرفة، بدءًا من توظيف الإعلام في نشر الأفكار وبناء خطاب المظلومية، مرورًا بالخلافات الداخلية بين قياداتها، وصولًا إلى التخطيط لعمليات العنف ونشر الفوضى.