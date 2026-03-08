قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حال الخسارة من مانشستر سيتي.. هل يضحي ريال مدريد بمشروعه بإقالة أربيلوا؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: تم تصفية السكرتير العسكري لخامنئي
لأول مرة.. ارتفاع قياسي في سعر الدولار الآن بالبنوك| اعرف وصل كام
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل الوزارة؛ واستعراض مستجدات عدد من مشروعاتها الجارية.

   وخلال اللقاء، قدم وزير الموارد المائية والري عرضًا شاملاً حول جهود الوزارة وأجهزتها التابعة لها في (الصيانة وأعمال التطهير الخاصة بشبكات الصرف المكشوف والمغطى) خلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى مارس 2026، حيث تضمنت هذه الأعمال تطهير ونزع الحشائش من المصارف الزراعية بإجمالي أطوال بلغت حوالي 39 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى تجريف المصارف الزراعية بمقدار حوالي 8,5 مليون متر مكعب من الحفر.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور هاني سويلم أنه تم كذلك استكمال تنفيذ 51 عملًا صناعيًا ضمن شبكة المصارف الزراعية، إلى جانب إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمساحة بلغت نحو 68 ألف فدان، وتنفيذ عمليات صيانة وغسيل لتلك الشبكات مرة واحدة على الأقل في مناطق تتجاوز مساحتها 5.7 مليون فدان.

    كما استعرض وزير الموارد المائية والري ـ خلال اللقاء ـ موقف "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية"، والتي تم إطلاقها داخل إدارات المياه الجوفية بالوزارة؛ بهدف تمكين المستفيدين من تقديم المستندات المطلوبة بشكل إلكتروني، مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر المنظومة؛ حيث تسهم هذه المنظومة في تسريع إجراءات استخراج التراخيص، بالإضافة إلى مراقبة العمليات وتحديد مصدر أي تأخير قد يحدث، مؤكدًا التزام الوزارة بتسهيل وتسريع عملية إصدار تراخيص حفر الآبار للأفراد والشركات من خلال هذه المنصة الجديدة. 

       كما أكد الدكتور هاني سويلم مواصلة تحديث هذه المنظومة الإلكترونية وإدخال المزيد من البيانات، مع حث المستفيدين من مياه الآبار الجوفية على استخدام المنصة لتقديم مستنداتهم؛ سواء فيما يخص تجديد تراخيص الآبار القائمة، أو الحصول على تراخيص جديدة للآبار الجوفية.

   وتطرق الوزير للجهود المبذولة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيرا في ضوء ذلك لمشاركته مع وزيرة المياه والصرف الصحي بجمهورية جنوب أفريقيا، في افتتاح أعمال ندوة افتراضية مشتركة نظمتها وزارة الري في البلدين، بمشاركة مجموعة متميزة من المهندسات والعالمات والمتخصصات في قطاع المياه من كلا البلدين، تحت شعار " Water For Pepole".

وأضاف الوزير: أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المهم للمرأة في إدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه العابرة للحدود، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة وبناء السلام.

مشروعات الري مجلس الوزراء مدبولي

