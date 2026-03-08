قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
موعد أذان المغرب 18 رمضان في القاهرة وأسوان والبحر الأحمر
أخبار البلد

السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب الرئيس عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، واستمرار الحرب في إيران وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد وحركة النقل الجوي والبحري، سواء بالنسبة لمصر أو على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أدان الرئيس استهداف إيران لدول عربية، في وقت حرصت فيه دول الخليج وغيرها من الأطراف الإقليمية على خفض التصعيد والسعي نحو حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني، محذرًا من مخاطر اتساع رقعة الصراع بما قد يجر المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تطرق كذلك إلى مستجدات الوضع في قطاع غزة، حيث شدّد الجانبان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية ودون تعطيل، فضلًا عن أهمية البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما تناول الاتصال تطورات الوضع في لبنان، حيث جرى التأكيد على أهمية تضافر الجهود، خاصة بين دول الخماسية (مصر والسعودية وقطر والولايات المتحدة وفرنسا)، لمنع التصعيد الشامل، ووقف استهداف لبنان وبنيته التحتية، مع الاستمرار في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته في ضوء القرارات الأخيرة لحصر السلاح في يد الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين شددا على ضرورة تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد وتجنيب الشرق الأوسط المزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وقد أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره البالغ للمساعي المصرية الرامية لاحتواء الأزمة الراهنة، مؤكدًا حرص بلاده على سرعة استعادة السلم والاستقرار في المنطقة، واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين الصديقين بشأن القضايا الإقليمية والأزمات الجارية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث أشاد الرئيس بما تشهده من تطور ملحوظ منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة في أبريل 2025، معربًا عن تطلع مصر لتعميق هذه الشراكة بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. ومن جانبه، ثمن الرئيس ماكرون التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية مواصلة تفعيل إعلان الشراكة الاستراتيجية، وقد تم في هذا السياق بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والنقل والتعليم.

