مصر للطيران تبدأ عودة رحلاتها تدريجيا إلى الشارقة ودبي

أعلنت مصر للطيران، عن بدء التشغيل التدريجي لبعض رحلاتها الجوية إلى الشارقة بمعدل رحلة واحدة يوميا ، ورحلتين يوميا إلى دبى اعتبارا من غد الاثنين الموافق 9 مارس.

بالإضافة إلى تسيير رحلة يوميا إلي أبو ظبي وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026 وفقا للتنسيق مع سلطات مطار أبو ظبى .

يأتي ذلك في ضوء مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدنى المعنية بدول الخليج العربى.

قالت مصر للطيران، إنه فى حال وجود أية استفسارات يرجى من السادة عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو البريد الالكتروني

[email protected]