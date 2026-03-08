مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية

دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الدول العربية الشقيقة إلى دعم مشروع القرار الذي تقدمت به دول المجلس إلى مجلس الأمن للتنديد بالهجمات التي تشنها إيران ضد دول المجلس.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأحد عبر الاتصال المرئي, في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، مطالبا المجتمع الدولي بأخذ خطوات جادة وحقيقية، بموجب ما ينص عليه النظام الأساسي للأمم المتحدة والقانون الدولي، معربًا عن أمله في أن تقوم الدول العربية بحشد الدول لهذا القرار، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وأوضح أن هذا الاجتماع الوزاري الطارئ يأتي في لحظة تاريخية ومفصلية تتوجب التكاتف والتعاضد العربي لوقف وإدانة صريحة وحازمة للاعتداءات الإيرانية غير المبررة وغير القانونية ولا أخلاقية، التي طالت البنى التحتية والمرافق المدينة والنفطية بدول مجلس التعاون، مثمنًا مواقف الدول العربية الداعمة لدول المجلس تجاه هذه الاعتداءات.