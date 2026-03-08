محمد شيحة: يحيى الكومي ونصر أبو الحسن وراء أزمات الإسماعيلي المالية

أكد محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق: أنه حاول إنهاء أزمة المستحقات المالية على الإسماعيلي التي كانت تُقدر بـ5 مليون دولار ، موضحاً أن نصر أبو الحسن رئيس الأسماعيلي السابق تعهّد بإنهاء هذه الأزمة قبل الانتخابات لكنه بعدما كسب الانتخابات لم يحل هذه الأزمة.

وواصل شيحة: نصر أبو الحسن فشل في إنهاء هذه الأزمة تماماً بل أنه تولى مسئولية رئاسة النادي وكان النادي مديون بـ5 مليون دولار وانتعشت خزينة الإسماعيلي بـ4 مليون دولار لكن أبو الحسن غادر النادي والديون كما هي.



وقال محمد شيحة الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : يحيى الكومي هو المسئول الأكبر عن أزمات الإسماعيلي المالية ، كما أن نصر أبو الحسن شريك في هذه الأزمة لأنه لم يستطع التعامل بشكل جيد مع هذه الأزمة مع أنه خاض الانتخابات وهو يعلم جيداً حجم الديون على النادي.

