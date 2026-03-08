كوريا الجنوبية تبلغ ربع نهائي كأس آسيا للسيدات

بلغ منتخبُ كوريا الجنوبية ربع نهائي كأس آسيا للسيدات متصدرا للمجموعة الأولى بتعادله مع نظيره الاسترالي الذي تأهل عن المركز الثاني بثلاثة أهداف لمثلهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة في دور المجموعات

افتتحت مون أون جو التسجيل لسيدات المنتخب الكوري عند الدقيقة الثالثة عشرة ومع الدقيقة الثانية والثلاثين أدركت ألانا كينيدي هدف تعديل النتيجة للمنتخب الأسترالي.

وقبيل نهاية الشوط الثاني خطفت زميلتها سامنتا كير الهدف الثاني، وحمل هدف تعديل الكفة للمنتخب الكوري إمضاء كيم شين جي من ركلة جزاء عند الدقيقة الثالثة والخمسين، قبل أن تبصمَ زميلتها كانغ تشاي ريم على الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء عادت كنيدي لتدرك التعادل مرة اخرى لأستراليا ليتأهلَ المنتخبان سويا نحو ربع النهائي.

وضمن المجموعة ذاتها أبقى منتخب الفلبين آماله في التأهل إلى الدور المقبل بتغلبه على نظيره الإيراني بهدفين مقابل لا شيء، الهدف الاول حمل توقيع سارة إيغي-سفْيك عند الدقيقة التاسعة والعشرين.

ودونت زميلتها شاندلير ماك دانيل الهدف الثاني عند الدقيقة الثانية والثمانين، فوز يمنحهم أمل التأهل كأحد أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.