تعادل إستريلا وفيسينتي في الدوري البرتغالي

سيطر التعادل الإيجابي 2 /2 على مواجهة إستريلا أمادورا وضيفه جيل فيسينتي التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

افتتح جيل فيسينتي التسجيل مبكراً عن طريق موريلو من ركلة جزاء في الدقيقة 14، قبل أن ينجح جوفاني كابرال في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 67، وضع أبراهام ماركوس فريق إستريلا أمادورا في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني، لكن الفرحة لم تدم طويلاً حيث نجح سانتياجو جارسيا في تسجيل هدف التعادل لجيل فيسينتي في الدقيقة 69.

ورفع جيل فيسينتي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس مقابل 25 نقطة لإستريلا أمادورا في المركز الثاني عشر.