غضب داخل ريال مدريد.. أربيلوا غير راض عن هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حالة من الاستياء داخل نادي ريال مدريد، بعدما أبدى المدرب ألفارو أربيلوا غضبه من غياب أحد لاعبي الفريق عن المواجهة الأخيرة في الدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "Defensa Central"، فإن أربيلوا لم يكن راضيًا عن غياب لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا عن مباراة سيلتا فيجو، التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن كامافينجا تغيب عن اللقاء بسبب معاناته من آلام في الأسنان، إلا أن المدرب الإسباني كان يفضل وجوده مع الفريق في ظل النقص العددي الذي يعاني منه ريال مدريد خلال الفترة الحالية.

وكان أربيلوا قد أثار الجدل بتصريح عقب المباراة قال فيه: "أنا سعيد جدًا باللاعبين الذين أرادوا الحضور"، وهي عبارة فُسرت على نطاق واسع باعتبارها رسالة غير مباشرة تؤكد استياءه من موقف كامافينجا.

ورغم مشاركة اللاعب الفرنسي في الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، فإنه لم يتواجد ضمن القائمة النهائية التي خاضت اللقاء أمام سيلتا فيجو.

وبحسب التقرير ذاته، يدرس أربيلوا منح فرصة أكبر للاعب الشاب تياجو بيتارتش للمشاركة أساسيًا خلال المباريات المقبلة، في ظل عدم اقتناع المدرب بموقف كامافينجا في المباراة الأخيرة.