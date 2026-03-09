أسعار المحاصيل الأساسية ترتفع مع اضطراب الإمدادات بفعل الحرب على إيران

أدت الحرب على إيران إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وهددت بتقليص الإمدادات في جميع الأسواق الزراعية ، ما قفز بأسعار العديد من المحاصيل الزراعية الأساسية، وفق وكالة بلومبيرج الأمريكية.

زادت أسعار العقود الآجلة للقمح بأكثر من 3%، بعد أن سجلت أكبر قفزة لها منذ عام 2024 يوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار الذرة بأكثر من 2% وارتفعت أسعار فول الصويا أيضا.

وتقول وكالة بلومبيرج ، ارتفع سعر زيت النخيل بنسبة تصل إلى 10%، وقفز سعر زيت فول الصويا.

وتشير الوكالة الأمريكية إلى أن الاضطرابات في إمدادات النفط الخام الناتجة عن الصراع إلى تعزيز جاذبية الوقود الحيوي المعتمد على المحاصيل، ما زاد الطلب على الزيوت النباتية والذرة.

كما أن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يعد ممرا رئيسيا لتجارة الأسمدة، تسبب في ارتفاع أسعار مغذيات المحاصيل، مع تسارع المزارعين لتأمين احتياجاتهم من الإمدادات.

وفي الوقت ذاته، قد تدفع مخاوف الأمن الغذائي خلال فترات الحرب بعض الدول إلى تكوين مخزونات إضافية من السلع الأساسية مثل القمح.

وسجل زيت النخيل أكبر ارتفاع له منذ عام 2022 عندما أوقفت إندونيسيا، أكبر منتج عالمي، صادراته.

ومن جانبه، قال جو ديفيس، مدير في شركة الوساطة “فيوتشرز إنترناشونال”، إن أسواق الحبوب والبذور الزيتية تتحرك بالتوازي مع أسواق الطاقة في تعاملات صباح اليوم الاثنين.

وأضاف أن العوامل الكلية وأسواق الطاقة ستستمر في قيادة حركة السلع الزراعية في حال تصاعد الحرب مع إيران.

وفي الصين، سجلت الزيوت النباتية وكسب البذور الزيتية ارتفاعات قوية أيضا اليوم الاثنين.

وصعدت عقود كسب فول الصويا الأكثر تداولا في بورصة داليان للسلع بنسبة تصل إلى 6% لتصل إلى 3066 يوانا للطن، بينما ارتفع زيت النخيل ليبلغ الحد الأعلى المسموح به يوميا.

كما سجل كل من زيت بذور اللفت وكسبه مكاسب مماثلة في بورصة تشنجتشو للسلع.

وفي سياق متصل، أثار ارتفاع أسعار النفط الخام مخاوف من تسارع التضخم عالميا، ما تسبب في تقلبات أوسع في الأسواق المالية.

وأوضح ديفيس أن المستهلك الأمريكي قد يلمس هذا الأثر سريعا عبر ارتفاع أسعار الوقود، ثم لاحقا في تضخم أسعار الغذاء إذا استمرت تكاليف الشحن والأسمدة عند مستويات مرتفعة.

وأضاف أنه رغم أن معظم المزارعين قد ثبتوا أسعارهم أو اشتروا مدخلات الإنتاج لعام 2026، فإن التأثير الأكبر قد يظهر في العام المقبل إذا لم يعاد فتح مضيق هرمز قريباً

وبدوره، أشار بارامالينجام سوبرامانيام، مدير في شركة الوساطة الماليزية “بيليندونج بيستاري”، إلى أن الطلب على زيت النخيل لأغراض الوقود الحيوي بدأ في التعافي، مدفوعا باتساع الفجوة السعرية بينه وبين كل من زيت الغاز (الديزل) وزيت فول الصويا.

وتعكس هذه التحركات في الأسعار حساسية أسواق السلع الزراعية للتطورات الجيوسياسية وارتباطها الوثيق بأسواق الطاقة وتكاليف المدخلات الزراعية.

ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النفط والأسمدة ومسارات التجارة العالمية، يرجح أن تبقى أسعار الحبوب والزيوت النباتية عرضة لمزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت التوترات التي قد تضغط على سلاسل الإمداد وتزيد مخاوف الأمن الغذائي لدى العديد من الدول.