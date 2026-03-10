قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقالات

محمد صبيح يكتب: وزير التموين يستجيب لشكوى مواطن عبر واتساب (2)

الكاتب الصحفي محمد صبيح
الكاتب الصحفي محمد صبيح
محمد صبيح

فيما بادر مواطن بإرسال رسالة صوتية عبر واتساب يطلب فيها توفير أسطوانة بوتاجاز في أحد قرى محافظة القليوبية وقد وصلت الرسالة إلى هاتف وزير التموين الدكتور شريف فاروق.

فسرعان ما يوجه وزير التموين الدكتور أحمد أبو الغيط معاون الوزير لشئون المواد البترولية للتواصل مع المواطن وحل مشكلته في لحظة استلامه الرسالة.

ولثاني مرة بعد تدخل الوزير سابقا لـ حل شكوى مواطن في منطقة بشتيل بامبابة لم يستطع صرف حصته التموينية.. يوجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين مكتبه بسرعة النظر في شكوى مواطن في أحد قرى القليوبية يشكو عدم نجاحه في الحصول على اسطوانة بوتاجاز.

وتلقى المواطن اتصالا من الدكتور أحمد ابوالغيط معاون الوزير لشئون المواد البترولية وسمع شكواه بنفسه ثم تابع توافر اسطوانات البوتاجاز في هذه القرىة.

يبدو وأن وزارة التموين تدار بفكر مختلف، فلم يعد تحرك المسئولين فيها مرتبط بحدوث أزمة ولكن يتحرك الوزير ويتحرك مساعديه ومعاونيه لحل شكوى مواطن في أحد القرى أو في منطقة شعبية.

واعيدها دائما.. شكرا للمسؤولين الذين يتحركون بأنفسهم لنصرة المواطن، شكرا لكل مسؤول يدرك حقيقة كونه يعمل من أجل المواطن، ولا نشكر أي مسئول يتعالى على المواطن، يعيش في جزيرة منعزلة، ولا يدرك حقيقة مكانته التى سيُسأل عنها، وعن ما قدمه، وما تخلى فيه عن مسئوليته في حق المواطن.

شكرا الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وشكرا لكل مسئول لا يتهاون، ولا يفرط في حق مواطن.

أسطوانة بوتاجاز وزير التموين الدكتور شريف فاروق التموينية الدكتور شريف فاروق وزير التموين القليوبية الدكتور أحمد ابوالغيط الدكتور أحمد ابوالغيط معاون الوزير لشئون المواد البترولية

