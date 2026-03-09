برلماني: تكريم أسر الشهداء يؤكد تقدير الدولة لتضحيات أبطالها

أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن احتفال مصر بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم يمثل محطة وطنية مهمة لتجديد العهد مع أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشددًا على أن هذه المناسبة تعكس عمق تقدير الدولة المصرية لتضحيات أبنائها الذين سطروا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ الوطن.

وأوضح حمزة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد حملت رسائل بالغة الأهمية تؤكد أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين ضحوا من أجل حماية أمنها واستقرارها، كما تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم الوفاء والعرفان لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذين قدموا نموذجًا مشرفًا في التضحية من أجل الوطن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تكريم أسر الشهداء خلال هذه الفعاليات يؤكد أن الدولة المصرية تنظر إلى هذه التضحيات باعتبارها جزءًا أصيلًا من مسيرة الحفاظ على الوطن وصون مقدراته، لافتًا إلى أن بطولات رجال القوات المسلحة ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ودافعًا قويًا للأجيال الجديدة لمواصلة العمل والبناء.

وأضاف حمزة أن كلمة الرئيس تضمنت رؤية واضحة لطبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة، في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع هذه التحديات برؤية متزنة تحافظ على مصالحها الوطنية وتدعم في الوقت ذاته استقرار المنطقة وتجنبها الانزلاق إلى مزيد من الصراعات.

كما شدد على أن تأكيد الرئيس على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يعكس استمرار الدور التاريخي الذي تقوم به مصر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو المساس بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن حديث الرئيس عن أهمية الوعي الوطني يعكس إدراك القيادة السياسية للدور الكبير الذي يلعبه المواطن في حماية الدولة، مشيرًا إلى أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي الشعب المصري بالتحديات المحيطة يمثلان أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية في مواجهة مختلف الأزمات.

واختتم النائب محمد حمزة بيانه بالتأكيد على أن ذكرى يوم الشهيد ستظل مناسبة خالدة في وجدان المصريين، نستحضر فيها بطولات رجال قدموا حياتهم من أجل الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية بفضل تضحيات أبنائها وإرادة شعبها ووعي قيادتها.