محافظ دمياط يتابع حركة البيع والشراء داخل سوق الجملة بشطا ميدانيا



استكمل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولته التى أجراها اليوم، لمتابعة المنظومة التموينية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء ، بتفقد سوق الجملة بشطا ، وذلك بحضور مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

حيث تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " الموقف الخاص بالسوق و نسب الاشغال به بجزء تجارة الخضروات والفاكهة و الجزء الخاص بالأسماك، وتابع حركة البيع والشراء داخل السوق وذلك خلال تواصله مع التجار بالسوق .

وأكد " محافظ دمياط " أنه سيتم دراسة الموقف بالتنسيق مع التجار ومجلس أمناء السوق لتعزيز حركة التجارة به .