مرأة ومنوعات

جوزة الطيب.. توابل صغيرة بفوائد صحية كبيرة

ريهام قدري

جوزة الطيب من التوابل الشهيرة التي تستخدم في إعداد العديد من الأطعمة والحلويات، خاصة في المخبوزات، كما تتميز بقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية المتعددة عند تناولها بكميات معتدلة.

وأكدت الأبحاث  أن جوزة الطيب تحتوي على مجموعة من العناصر المفيدة مثل مضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في دعم صحة الجسم.

ومن أبرز فوائد جوزة الطيب أنها تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ، كما تساهم في تهدئة المعدة وتقليل الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام.

وتشير بعض الدراسات إلى أن جوزة الطيب قد تساعد في تحسين جودة النوم بفضل خصائصها المهدئة، بالإضافة إلى دورها في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات.

وتساهم جوزة الطيب ايضا في تعزيز صحة القلب عند استخدامها باعتدال، حيث تحتوي على مركبات قد تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين الدورة الدموية.

ورغم فوائدها الصحية، ينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناول جوزة الطيب، لأن تناول كميات كبيرة منها قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية مثل الدوخة أو اضطرابات الجهاز الهضمي، لذلك يفضل استخدامها بكميات صغيرة ضمن الطعام للحصول على فوائدها دون أضرار.

