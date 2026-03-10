بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ مطروح يحذر من أى محاولات لاستغلال المواطنين

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب ومنع اى محاولات لاستغلال المواطنين.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بتحريك اسعار الوقود .

ووجة الزملوط بتكثيف حملات المرور بالتعاون مديرية التموين إدارة مرور مطروح ومباحث المرور وادارة المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة وعدم حدوث أى مخالفات .

وكلف مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرفة العمليات بالمتابعة المستمرة مع مسئولي المراكز بالمحافظة بالالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور علي المواقف ومحطات تموين السيارات ورصد اى مشكلات، والمتابعة المستمرة لتوافر كميات الوقود و التزام محطات الوقود بالاسعار الجديدة المقررة والإعلان عنها.

وشدد على متابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، سواء لسيارات الأجرة الداخلية أو بين مطروح وباقي المحافظات.