الترجي يفتح أبوابه للجماهير قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي عن فتح أبوابه للجماهير لحضور حصتين تدريبيتين يومي الأربعاء والجمعة المقبلين، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أن الحصتين ستنطلقان في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما ستبقى بقية التدريبات الأسبوعية مغلقة لضمان تركيز اللاعبين وتحضيرهم الأمثل للقاء المرتقب.

من جانبه، يستعد الأهلي للسفر يوم الجمعة على متن طائرة خاصة، برئاسة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، لخوض المباراة في تونس.

ويواصل المارد الأحمر تدريباته المكثفة يومي الجمعة والسبت تحضيرًا للمواجهة، على أن تُقام مباراة العودة في القاهرة يوم 21 مارس الجاري الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.