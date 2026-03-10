محافظ مطروح للمواطنين: ملصقات بالتعريفة الجديدة واى مخالفة اتصل على هذه الأرقام

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح بطبع الملصقات بالتعريفة الجديدة ووضعها بالمواقف على كل سيارة أجرة وفقا لخط سيرها.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بتعديل التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .

كما وجة بوضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 أو 0464943692 أو على الخط الساخن 114لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

وشدد محافظ مطروح على الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب ومنع اى محاولات لاستغلال المواطنين ،موجها بتكثيف حملات المرور بالتعاون مديرية التموين إدارة مرور مطروح ومباحث المرور وادارة المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة وعدم حدوث أى مخالفات .

كان محافظ مطروح قد قرر تعديل تعريفة الاجرة الحالية على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية ومشروع اتوبيس النقل الداخلى بالمحافظة

وشدد على متابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، سواء لسيارات الأجرة الداخلية أو بين مطروح وباقي المحافظات .