وحش الفئة المتوسطة.. هاتف Z11x 5G بمواصفات رائدة وسعر صادم

أطلقت شركة iQOO هاتف Z11x 5G و يأتي الهاتف بمعالج جديد، وبطارية أكبر، وميزات محسّنة للمتانة، مع الحفاظ على نفس تصنيفه ضمن الفئة المتوسطة.

هاتف iQOO Z11x 5G

يتميز هاتف iQOO Z11x 5G بشاشة LCD كاملة الوضوح+ مقاس 6.76 بوصة بدقة 2408 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 1200 شمعة. وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.45، موضوعة داخل ثقب في الشاشة، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7400 Turbo المصنّع بتقنية 4 نانومتر، ليحل محل معالج Dimensity 7300 المستخدم في الطراز السابق.

يتوفر الجهاز بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ميزات هاتف iQOO Z11x 5G

يحتوي الهاتف في الخلف على كاميرا مزدوجة. تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني IMX852 وفتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 وفلاش LED. كما تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K.

يعمل الجهاز بنظام Android 16 مع OriginOS 6. وتقول شركة iQOO إن الهاتف سيتلقى تحديثات Android لمدة عامين وتحديثات أمنية لمدة أربع سنوات.

يأتي هاتف Z11x 5G ببطارية سعة 7200 مللي أمبير، وهي أكبر من بطارية الطراز السابق التي كانت سعتها 6500 مللي أمبير.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 44 واط. كما يتضمن مكبرات صوت ستيريو، ومنفذ USB Type-C للصوت، ومستشعر بصمة جانبي، بالإضافة إلى مستشعر للأشعة تحت الحمراء.

يبلغ حجم الهاتف 166.64 مم × 78.43 مم × 8.39 مم ويزن 219 جرامًا.

الأسعار والتوافر



يتوفر هاتف iQOO Z11x 5G بلوني الأسود والأخضر ويبدأ سعره من 18,999 روبية هندية لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و20,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و22,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت. سيتوفر الهاتف ابتداءً من 16 مارس