قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غموض حول وديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الفئة المتوسطة.. هاتف Z11x 5G بمواصفات رائدة وسعر صادم

هاتف Z11x 5G
هاتف Z11x 5G
لمياء الياسين

أطلقت شركة iQOO هاتف Z11x 5G  و يأتي الهاتف بمعالج جديد، وبطارية أكبر، وميزات محسّنة للمتانة، مع الحفاظ على نفس تصنيفه ضمن الفئة المتوسطة.

هاتف iQOO Z11x 5G

يتميز هاتف iQOO Z11x 5G بشاشة LCD كاملة الوضوح+ مقاس 6.76 بوصة بدقة 2408 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. 

توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 1200 شمعة. وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.45، موضوعة داخل ثقب في الشاشة، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K.
يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7400 Turbo المصنّع بتقنية 4 نانومتر، ليحل محل معالج Dimensity 7300 المستخدم في الطراز السابق.

يتوفر الجهاز بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ميزات هاتف iQOO Z11x 5G

ميزات هاتف iQOO Z11x 5G

يحتوي الهاتف في الخلف على كاميرا مزدوجة. تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني IMX852 وفتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 وفلاش LED. كما تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K.
يعمل الجهاز بنظام Android 16 مع OriginOS 6. وتقول شركة iQOO إن الهاتف سيتلقى تحديثات Android لمدة عامين وتحديثات أمنية لمدة أربع سنوات.

يأتي هاتف Z11x 5G ببطارية سعة 7200 مللي أمبير، وهي أكبر من بطارية الطراز السابق التي كانت سعتها 6500 مللي أمبير. 

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 44 واط. كما يتضمن مكبرات صوت ستيريو، ومنفذ USB Type-C للصوت، ومستشعر بصمة جانبي، بالإضافة إلى مستشعر للأشعة تحت الحمراء.

يبلغ حجم الهاتف 166.64 مم × 78.43 مم × 8.39 مم ويزن 219 جرامًا. 

الأسعار والتوافر


يتوفر هاتف iQOO Z11x 5G بلوني الأسود والأخضر ويبدأ سعره من 18,999 روبية هندية لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و20,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و22,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت. سيتوفر الهاتف ابتداءً من 16 مارس

هاتف Z11x 5G شركة iQOO شاشة LCD تسجيل فيديو نظام Android 16 OriginOS 6 الشحن السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

وكيل «أفريقية النواب» يحذر من تداعيات التصعيد بالشرق الأوسط

الكاتب الصحفي د. معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل

معتز الشناوي يقدم ورقة عمل للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

جانب من الاجتماع

رسائل طمأنة للمستثمرين.. رداد: إزالة أي عقبات قد تواجه الصناعة كثيفة العمالة.. ونواب: يجب تعظيم مستلزمات الإنتاج بدلا من الاستيراد من الخارج

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد