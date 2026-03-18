الدفاع السعودية تعلن اعتراض صاروخين باليستيين استهدفا المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ، في بيان عاجل، نجاح قواتها الجوية في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين تم إطلاقهما باتجاه المنطقة الشرقية، في تصعيد جديد يعكس استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت الصاروخين فور إطلاقهما، وتم التعامل معهما بكفاءة عالية قبل وصولهما إلى أهدافهما، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، وهو ما يؤكد جاهزية القوات المسلحة السعودية للتعامل مع التهديدات المختلفة.

وتُعد المنطقة الشرقية من المناطق الحيوية في المملكة، نظراً لاحتوائها على منشآت نفطية واستراتيجية مهمة، ما يجعلها هدفاً متكرراً لمثل هذه الهجمات. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتعزيز أمنها القومي وحماية مقدراتها الاقتصادية.

ويشير مراقبون إلى أن تكرار محاولات استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين عدد من الأطراف في الشرق الأوسط، وتزايد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في النزاعات.

كما شددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضي المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدة قدرتها على التصدي لأي تهديدات محتملة بكفاءة وحزم.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب، وسط دعوات دولية متزايدة لخفض التصعيد وتجنب الانزلاق نحو مواجهات أوسع قد تؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.