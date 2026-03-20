كل عام وأنت يا قائد نهضتنا في خير وعز.. رسالة من إمام الفتاح العليم للرئيس السيسي

وجه إمام وخطيب مسجد الفتاح العليم، خلال أداءه خطبة عيد الفطر المبارك، رسالة للرئيس السيسي، قائلا “كل عام وحضرتك يا زعيم أمتي بخير.. كل عام وأنت يا قائد نهضتنا في خير وعز ومجد وفخر.. كل عام وخير أجناد الأرض على العهود والوعود أسودا تزأر على الحدود.. كل عام ورجال أمننا في ستر وامن وعافية.. كل عام وعلماء أمتي على القران يجتمعون وعلى حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماضون.. كل عام وشعب مصر في أمن الله وأمانه”.

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة. بمشاركة عدد كبير من الوزراء.

كما شهدت شعائر صلاة عيد الفطر حضوراً واسعاً من كافة قيادات الدولة، و تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة.



وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى شعوب أمتينا العربيةوالإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى شعوب أمتينا العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.. سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات، وأن ينعم علينا بالتماسك والترابط والتآلف لتحقيق آمال شعوبنا في الأمان والسلام والاستقرار.

كل عام وأنتم جميعا بخير ومصر في حفظ الله تعالى ورعايته