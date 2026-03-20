النقل العام: الدفع بأتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر

أكد عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام، توفير أعداد مناسبة من الأتوبيسات لخدمة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، إلى جانب الدفع بسيارات حديثة ضمن خطة تطوير الخدمة.

وقال عصام الشيخ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إنه تم رفع الحالة الفنية لجميع المركبات، مع الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة لضمان راحة الركاب، مؤكدًا وجود رقابة مستمرة لمتابعة انتظام التشغيل خلال فترة العيد.

وأشار إلى أن خطة التشغيل ستغطي نطاق القاهرة الكبرى بالكامل، إلى جانب المناطق الترفيهية والمتنزهات، ومنها الحديقة اليابانية وحديقة الأزهر، وكذلك منطقة الأهرامات والقناطر الخيرية، لتيسير حركة المواطنين خلال احتفالات العيد.