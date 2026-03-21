جامعة عين شمس تعلن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة

أعلن قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس عن تكثيف جهوده لدعم سياسات الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي.

تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الجامعة لتوفير بيئة تعليمية دامجة تضمن لهؤلاء الطلاب الاستفادة القصوى من كافة الخدمات التعليمية والأنشطة المتاحة، بما يضمن لهم فرصاً متكافئة مع زملائهم.

ولمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة دور محوري في دعم وتمكين هؤلاء الطلاب وتوفير بيئة تعليمية دامجة من خلال إتاحة التسهيلات الأكاديمية داخل الكليات، وتقديم الخدمات الداعمة والبرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في تنمية قدرات الطلاب ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وتمكينهم من الاندماج الكامل في العملية التعليمية والمشاركة الإيجابية في الأنشطة الجامعية المختلفة، بما يسهم في تحقيق العدالة التعليمية وبناء مجتمع جامعي أكثر شمولًا وتكافؤًا.

ومن هذا المنطلق وسعيا من قطاع التعليم والطلاب إلى مواصلة تطوير الخدمات المقدمة من خلال مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، بما يواكب أفضل الممارسات في مجال دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة داخل مؤسسات التعليم العالي، والعمل على دعم كفاءة البرامج والخدمات المقدمة لهم، وتوسيع نطاق التسهيلات الأكاديمية والتقنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق أعلى درجات الاستفادة للطلاب.

أعلن قطاع التعليم والطلاب عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تطوير الدور المؤسسي للمركز وآليات العمل به، بما يضمن تقديم خدمات أكثر فاعلية واستدامة للطلاب ذوي الإعاقة، ودعم جهود الجامعة في تحقيق بيئة تعليمية دامجة قائمة على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

شروط التقدم للوظيفة:

1. أن يكون المتقدم عضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس .

2. أن تكون لديه خبرة في مجال الإعاقات وخدمات دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

3. أن يكون على دراية كاملة بالقوانين واللوائح المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، وبالسياسات والتشريعات المتعلقة بدمجهم في مؤسسات التعليم العالي.

4. تقديم خطة تطوير شاملة لتطوير خدمات مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، تتضمن آليات تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز دمج الطلاب داخل البيئة الجامعية

5. إعــداد عرض تقديمي ( Presentation) بخطة التطوير وعرضهــا امام اللجنة المعنية بالمقابلة .

مــــوعــد التقدم :

حتى 25 مارس.

- إجراء مقابلات شخصية لجميع السادة المتقدمين أمام اللجنة المُشكلة لاختيار مدير المركز لعرض خطة التطوير الموضوعة من قبلهم وذلك في صورة عرض تقديمي ( Presentation ) يوم الأربعاء الموافق 1 / 4 / 2026.



طريقة التقدم للوظيفة .

- يلتزم الراغبين في التقدم للوظيفة تقديم بيان حالة وظيفية معتمد و السيرة الذاتية مرفق بها خطة تطوير مقترحة للمركز إلى مكتب أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بالجامعة خلال المدة المحددة للإعلان.