الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سويلم يتابع الموقف المائي وحالة الري خلال إجازة عيد الفطر

متابعة مناسيب المياة
متابعة مناسيب المياة
حنان توفيق

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من السيد المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري، لاستعراض الموقف المائي وحالة الري خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

واستعرض التقرير ، حالة المناسيب أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، والتي أظهرت وجود تصرفات ومناسيب كافية للاحتياجات المائية الحالية، وكذلك لاستيفاء أي تصرفات إضافية عند وجود طلب إضافي على المياه من المنتفعين خلال أيام الإجازة، مع تحقيق تصرفات ومناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية، بما يستوفي كافة الاحتياجات المائية المترتبة خلف هذه القناطر.

كما يتم على مدار اليوم إجراء الموازنات اللازمة بين تخفيض وزيادة مناسيب وتصرفات الترع والرياحات الرئيسية طبقًا لمعدلات السحب من المنتفعين، لضمان استقرار مناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب.

كما تم تكثيف المرور من مهندسي الإدارة المركزية لشؤون المياه خلال فترة العيد لمتابعة تحقيق التصرفات والمناسيب المقررة ومطابقتها للمناسيب المحددة وبيانات التليمتري بنقاط الرصد بمختلف المحافظات، والوقوف على المناسيب اللازمة لتشغيل محطات الرفع وفقًا للاحتياجات المائية، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع بما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين خلال فترة الإجازة.

كما تتم متابعة مناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية للاطمئنان على قدرة هذه المحطات على سحب الكميات المطلوبة من المياه، وخاصة المحطات الواقعة بنهايات شبكة الترع، مثل محطة مياه شرب السيوف على ترعة المحمودية، ومحطة مياه جنوب العلمين على ترعة الحمام، ومحطات شرب مدن القناة على ترعتي بورسعيد والسويس، مع التنسيق المستمر مع مديري عموم الري على مستوى الجمهورية لتحقيق استقرار المناسيب، واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل المرن مع نقاط انخفاض السحب بالشبكة.

ووجه الدكتور سويلم ، باستمرار التنسيق بين رؤساء المصالح والقطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم بالمحافظات المختلفة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.

تخفيض وزيادة مناسيب وتصرفات الترع متابعة مناسيب المياه ومناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة إجازة عيد الفطر المبارك

