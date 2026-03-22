الخارجية الأوزبكية: 12 مليون سائح أجنبي زاروا البلاد في عام 2025

كشف تقرير لوزارة الخارجية الأوزبكية، أن أوزبكستان تشهد نموا مطردًا وديناميكيًا في قطاع السياحة حيث زار البلاد ما يقارب من 12 مليون سائح أجنبي عام 2025 بزيادة تقدر بنسبة 16% مقارنةً بالعام السابق.

وأوضح التقرير، أن صادرات الخدمات السياحية تجاوزت 8ر4 مليار دولار مما يُؤكد الاهتمام الدولي المتزايد بأوزبكستان ويُعزز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات السياحية الواعدة في المنطقة.

وأضاف التقرير الذي وزعته سفارة أوزبكستان بالقاهرة اليوم /الأحد/ - أن هذه النتائج تحققت بفضل الإصلاحات المتواصلة في قطاع السياحة، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير وسائل النقل، ورقمنة الخدمات، وتهيئة بيئة مُلائمة للمسافرين فضلا عن تنفيذ مشروعات لتطوير التجمعات السياحية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق التعاون الدولي.

وأفاد بأنه تم تطبيق إجراءات دخول مُبسطة للمواطنين الأجانب حيث يُمكن حاليًا دخول مواطني 94 دولة أجنبية أوزبكستان بدون تأشيرة، بينما يُمكن الحصول على تأشيرة دخول إلكترونية لمواطني 52 دولة، ودخول كدولة عبور لمدة خمسة أيام بدون تأشيرة لمواطني 45 دولة.

وأضاف التقرير، أن أوزبكستان احتلت باستمرار مراكز متقدمة في مؤشرات السلامة العالمية في السنوات الأخيرة وتنصف دولة منخفضة معدل الجريمة باستمرار وقفا لمؤشر خريطة المخاطر (أس أو اس) لتحتل نفس مرتبة الدول الأوروبية من حيث السلامة العامة، مشيرا إلى أن أوزبكستان تحتل المرتبة الأولي بالنسبة لتنصيف مؤشر سلامة المسافرات المنفردات ومؤشر التصورات السلامة.

كما تُصنّف، وفقًا لمؤشر جالوب العالمي للقانون والنظام، ضمن الدول الرائدة عالميًا في مجال السلامة العامة والثقة في تطبيق القانون وكل هذه التقييمات مجتمعةً تسهم في ترسيخ صورة دولية قوية لأوزبكستان كوجهة سياحية آمنة ومستقرة ومريحة.