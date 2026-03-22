مقتل 8 اشخاص وإصابة 200 آخرين القصف الإيراني على عراد الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 8 اشخاص و إصابة 200 أخرين، بينهم حالات خطرة جراء القصف الإيراني على عراد الإسرائيلية.





و في ذات السياق، جرى تداول صور جمع أشلاء جثث قتلى الاحتلال نتيجة الصاروخ الايراني الذي ضرب الاراضي المحتلة في جراد، فيما عبر وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بعد زيارته لجراد و رؤية الدمار وصراخ أهالي الضحايا في وجهه عن صدمته.





وقالت له مستوطنة: أنت تجلب لنا الموت، مهاجمة "بن غفير " بكلمات قاسية واصفة إياه بالنازي خلال زيارته لموقع الدمار في جراد.





وصاحت : اخرج من حياتنا لا مكان لك هنا، فيما حملته مسئولية صاروخ الدمار في جراد.





واستهدفت صواريخ إيرانية مدينتي ديمونا وجراد، وهما مدينتان تقعان بالقرب من مركز أبحاث نووية، أمس السبت.





وجاء ذلك عقب هجوم على موقع نطنز النووي الإيراني، والذي أعلنت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت مبكر من صباح السبت.