الإفتاء: يجوز تكرار صلاة الجنازة على الميت ما لم تقتضِ المصلحة تعجيل الدفن

يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت ، حيث يرى بعض الناس أنه لا يجوز تكرارها أكثر من مرة، وهو ما يدور جدل كبير بين الناس حول هذه المسألة الفقهية وفي السطور التالية نتعرف على رأي الشرع الذي كشفت عنه دار الإفتاء المصرية.

حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا تكرار صلاة الجنازة على الميت؛ عملًا بمذهب من أجاز؛ رغبة في الفوز بصلاة أهل الصلاح والفضل على الميت، وكثرة عدد المصلين عليه، وكثرة الدعاء والشفاعة له.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر فتوى منشورة على صفحتها على فيسبوك، أن تكرار صلاة الجنازة على الميت جائز شرعًا؛ ما لم تقتض المصلحة تعجيل الدفن؛ كحال انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو غيرها من الظروف التي يُطلب فيها تعجيل الدفن.

كيفية صلاة الجنازة على الميت

التكبيرة الأولى، وفيها نقرأ سورة الفاتحة (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۞ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ).

التكبيرة الثانية، وفيها نقرأ الصلاة الإبراهيمية .. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

التكبيرة الثالثة، وفيها يتم الدعاء للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله دارًا خيرًا من داره , وأهلًا خيرًا من أهله , وزوجًا خيرًا من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

التكبيرة الرابعة : وفيها يتم الدعاء للمشيعين في الجنازة، فتقول "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده" ويدعو للميت ولجميع المسلمين وينهي صلاته بالتسليم، وفي نهاية الصلاة تسليمة واحدة جهة اليمين.

ماذا نقرأ في صلاة الجنازة ؟

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة الفاتحة للموتى هي من الأمور الطيبة التي يتركها الكثيرون، منوهًا بأنه على قارئها قول «اللهم إني أهب مثل ثواب ما قرأت لأبي وأمي وموتى المسلمين».



وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « هل قراءة القرآن والدعاء للميت يصل له ؟»، أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى المتوفي وثواب الحج والعمرة وقيام الليل وحتى لو صام المسلم نفلا ونوى أن يذهب مثل ثوابه للميت، فأنه يصله، لافتا إلى أن السلم إذا يقرأ القرآن ونوى أن يكون مثل ثوابه للميت ولنفسه، فإن الثواب يصل للمتوفي ويصل للداعية ايضا.



وأشار إلى أنه وبلا شك أن هذه كلها من نفحات المولى سبحانه وتعالى التى يكرم بها عبادة وأولها صلاة الجنازة فصلاة الجنازة نصلى على المتوفى ونقرأ الفاتحة فهى الصورة الوحيدة التى تقرأ فى صلاة الجنازة فكان ذلك إشارة الى نفعها للمتوفى والسبب فى ذلك لأنها سورة عظيمة الأثر للمتوفى.

دعاء صلاة الجنازة



صلاة الجنازة أفضل دعاء فيها ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان دعاؤه قوله: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار».

اتباع النساء للجنازة



الكثير يخلط بين صلاة النساء على الجنازة واتباعهن لها إلى القبر، فروت أم عطية "كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" بمعنى لم يكن هناك تأكيد عليها لاتباعها.

والمرأة لو اتبعت الجنازة قد يحدث منها مايكره وقلبها يرق للميت وغيرها من التفسيرات التى قال بها الفقهاء.

هل يشترط الوضوء لصلاة الجنازة ؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان وجود الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء.

واستشهدت الدار فى ردها على سؤال هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة؟ بما "قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 223): [ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْوُضُوءِ لَمْ تَصِحَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ] اهـ.

حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها ( ماذا أفعل عند فوات تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة ؟).



وأوضح وسام، أن من فاته تكبيرة من تكبيرات الجنازة فيها قولان، لأن هناك من يقلد الرأى القائل بالقضاء بعد انتهاء الإمام من صلاة الجنازة، ورأينا بعض الناس يقلدون الرأى القائل بأنه لا يقضي شئ بذلك فكلاهما صحيح فلا ينكر أحداً على أحد.



قال مركز الازهر للفتوى الالكترونية إن مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة.



واستدل مركز الازهر بما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات .



وتابع: صلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات، وأجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يده في التكبيرة الأولى فقط، واختلفوا في الثلاث تكبيرات الأخرى.