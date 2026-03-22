أول قرار من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة أوتوهو الكونغولي التي أقيمت اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المُقبل استعدادًا لمواجهة المصري في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، والمقرر إقامتها يوم 3 أبريل المُقبل.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل بثنائية مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الأبيض لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.