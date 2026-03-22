الجزيري ليس الأول.. مهاجم الزمالك يرتدي قفاز حراسة المرمى

وقف سيف الجزيري نجم الزمالك كحارس مرمي للفريق عقب طرد محمد صبحي في الدقائق الاخيره لمباراة الفريق امام اوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية

وكان محمد صبحي حارس مرمي الزمالك قد حصل علي الكارت الأحمر عقب ضربه أحد لاعبي أتوهو بطل الكونغو برازفيل في وجه في الدقيقة 86 في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية .

كان الزمالك قد أجرى جميع تغيراته ما تسبب ان يقف سيف الجزيري حارسا للمرمى.

وفي واقعة لا تُنسى، تولّى عمر السعيد حماية عرين الفارس الابيض أمام النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية عام 2019

وواصل الزمالك المشوار وتُوّج باللقب في تلك النسخة