إعلامي يكشف أسباب سقوط الأهلي.. صفقات فاشلة وأخطاء إدارية

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، مشيرًا إلى وجود أخطاء كبيرة داخل منظومة الفريق، ولايمكن تجاهلها.

.

وكتب عبد الجواد عبر حسابه علي فيسبوك" أن هناك عدة نقاط أساسية ساهمت في توديع البطولة، أبرزها الأخطاء التعاقدية، خاصة ما يتعلق بالشروط الجزائية للمدربين، إلى جانب رحيل بعض العناصر المؤثرة دون تعويض مناسب.

وأضاف أن النادي لم ينجح في تعويض اي لاعب رحل، وعلى رأسهم وسام أبو علي، ومحمد عبد المنعم لم يتم تعويضه بالشكل المناسب، رغم التعاقد مع عدد كبير من المدافعين، وهو ما انعكس على الأداء الدفاعي للفريق.

كما انتقد التضحية بعمرو السولية وأفشة ورامي ربيعة، إلى جانب تراجع أدوار لاعبين آخرين داخل الفريق لان أن الأهلي ابتعد عن فلسفته المعتادة في التعاقدات، والتي كانت تعتمد على تلبية الاحتياجات الفنية، مشيرًا إلى أن التركيز أصبح منصبًا على الأسماء الكبيرة والصفقات الجماهيرية، وهو ما أثّر بالسلب على توازن الفريق.

واختتم" لابد مراجعة شاملة داخل النادي، من أجل تصحيح المسار والعودة إلى النهج الذي اعتاد عليه الأهلي في تحقيق النجاحات.