معتمد جمال: اتمنى عودة سيف الدين الجزيري للتهديف تاني واكتساب الثقة

قال معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك بعد التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية :"

هل سيتم عقاب محمد صبحي بسبب الطرد وتعرض الزمالك لموقف صعب؟ في لائحة في نادي الزمالك للحالات دي وهنرجع ليها".

واضاف معتمد جمال في المؤتمر الصحفي:"وانا هتكلم مع محمد صبحي بخصوص اللقطة دي لأنها كانت ممكن تخرج الزمالك من البطولة بسبب سوء تصرف لكن لازم يستفاد وميكررهاش".

وتابع :"كان نفسي سيف الدين الجزيري يرجع للتهديف تاني وياخد الثقه .. اخترت انسب توقيت ينزل ويرجع لكن هو مكنش موفق".

وتابع :"- إحنا بنشتغل كل يوم على الفنش قدام المرمى في التدريب.. لكن الموضوع محتاج وقت طويل شويه".

وأكمل :"الوقت عندنا ضيق بين كل مباراة ومباراة بسبب الإجهاد ومقدمناش حل غير أننا نشتغل على إنهاء الفرص".

وأوضح :"محمد عواد مشكلته خلصت تماما وهو موجود معايا والموضوع ملوش اي علاقه بطرد صبحي النهارده".

وختم :"الموضوع كان في روتين وإجراءات كانت لازم تتعمل .. لكن الموضوع خلص من قبل الماتش ده وشوفنا الافضل يخش القائمة بعد فترة توقف أجندة مارس بشكل طبيعي".