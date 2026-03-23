خالد طلعت: الزمالك بيعمل عكس المتوقع والمنطقي

تأهل فريق الزمالك رسميا الي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي.

و علق الناقد الرياضي خالد طلعت عبر فيسبوك كاتبا :الزمالك بيعمل عكس المتوقع وعكس المنطقي ،في ظل كل المشاكل والأزمات المحيطة بالنادي بصفة عامة وبفريق الكرة بصفة خاصة الزمالك بيتصدر الدوري على حساب الأهلي وبيراميدز.

وتابع: الزمالك هو الفريق المصري الوحيد اللي مكمل في البطولات الأفريقية، الزمالك يصنع المعجزات.

ويواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي.